MotoGP | GP Malesia, Bastianini: “Partire da dietro è difficile”

GP Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025 – Altra super rimonta di Enea Bastianini nel Gran Premio della Malesia. Il pilota della KTM Tech3 che partiva dalla diciannovesima posizione, è riuscito a recuperare molte posizioni, chiudendo settimo al traguardo. Il riminese

Dichiarazioni Enea Bastianini Gp Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025

“La mia vita è complicata! Fin da venerdì ero nervoso perché non avevo feeling con la moto. Sabato abbiamo risolto alcuni problemi nella Sprint e siamo arrivati alla domenica preparati, pronti a lottare per la Top 10. Partire da dietro è difficile, ho dato tutto, ma è complicato recuperare posizioni su quella pista, perché la gomma anteriore si surriscalda sempre di più. Comunque, sono contento del lavoro fatto oggi. Ci manca ancora un po’ di costanza, soprattutto nei time attack, perché ogni volta che montiamo gomme nuove, tutti i piloti KTM migliorano, tranne me, quindi è qualcosa che dobbiamo capire, ma sono sicuro che possiamo migliorare. L’anno scorso avevo lo stesso problema e lo abbiamo risolto, quindi sono fiducioso che troveremo il modo di risolverlo anche con la KTM”

3.7/5 - (4 votes)