MotoGP | GP Malesia: Alex Marquez è vice-campione del Mondo
Con il secondo posto nella Sprint, il pilota del Gresini Racing blinda il secondo posto in classifica: per la prima volta due fratelli chiudono ai primi due posti in un Mondiale
GP Malesia Sepang Gresini Racing 2025 – Alex Marquez conquista il secondo posto nella Sprint del GP della Malesia e si laurea matematicamente vice-campione del Mondo, completando un’impresa storica: per la prima volta nella storia della MotoGP, due fratelli chiudono la stagione ai primi due posti della classifica iridata.
Un traguardo che premia la costanza del pilota Gresini e suggella un percorso di crescita costruito con pazienza e determinazione. Nonostante le difficoltà fisiche e le cadute del venerdì, Alex ha stretto i denti e ha portato a casa un risultato che vale più di una medaglia.
Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race Gp Malesia Sepang Gresini Racing 2025
“È un risultato che è arrivato prima del previsto, in una stagione lunga e tutt’altro che facile. Abbiamo fatto un capolavoro: essere qui con il Team Gresini è una soddisfazione enorme. È il frutto di tre anni di lavoro intensi, ma che alla fine hanno ripagato.
In gara non ho guidato come avrei voluto, ero molto rigido e questo è un aspetto su cui devo migliorare in vista di domani. Le cadute di ieri non hanno aiutato, soprattutto quella del mattino, che è stata tosta. Ho un problema alla cervicale e ho dovuto prendere dei farmaci, ma proveremo a fare meglio.
Domani, senza pensare al campionato, potrebbe essere più semplice: cercherò di affrontare la gara con più rilassatezza. Abbiamo una bella opportunità, sia qui che a Portimão e Valencia, e daremo il massimo. Stiamo già iniziando a pensare al prossimo anno, anche se voglio continuare a sentirmi libero in sella. So che ci sarà più pressione, ma la accetto. Abbiamo cambiato qualcosa sulla moto, il grip al posteriore è diverso rispetto ai test di febbraio. La velocità c’è, così come la tranquillità nel box.”
