Diretta MotoGP

MotoGP | GP Malesia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Sepang International Circuit

di Jessica Cortellazzi25 Ottobre, 2025
05:04 Aldeguer passa in testa con 1:57.148. Caduta di Aldeguer, rider OK

05:02 Bagnaia sale primo con 1:57.190

05:01 Caschi rossi per Bagnaia e Bezzecchi

04:57 Marini passa in testa con 1:57.536 davanti ad Aldeguer

04:55 Secondo Bagnaia davanti a R.Fernandez

04:54 Aldeguer primo in 1:57.698 davanti a Marini e Bezzecchi

04:50 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

04:40 🏁 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: Marini, Morbidelli, Bagnaia, Mir, Aldeguer, Quartararo, A.Marquez, Bezzecchi, Zarco e Acosta

04:32 Terzo tempo per Mir e Morbidelli sale in terza posizione. TOP 10: Marini, Morbidelli, Bagnaia, Mir, Aldeguer, Quartararo, A.Marquez, Bezzecchi, Zarco e Acosta

04:31 Marini passa al comando con 1:58.415

04:23 Migliora anche Bagnaia che si porta al comando con 1:58.585

04:22 Bezzecchi sale in quarta posizione

04:19 A.Marquez in seconda posizione, lo spagnolo è in pista con la seconda moto, con la prima ha avuto un problema. Caduta di A.Fernandez, rider OK

04:18 FP2 in corso. Caduta di Ogura, rider OK! Davanti a tutti c’è Aldeguer con 1:58.724. TOP 10: Aldeguer, Quartararo, Marini, Acosta, Bagnaia, A.Marquez, Binder, R.Fernandez, Bastianini e Bezzecchi

Diretta Qualifiche GP Malesia Sepang MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Sepang International Circuit dove a partire dalle 04:50 orario italiano si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Malesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Pedro Acosta che aveva preceduto Johann Zarco e Jack Miller. Quarto tempo per Joan Mir, seguito da Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. Settimo tempo per Franco Morbidelli, che ha preceduto il tester KTM Pol Espargarò e Alex Marquez. Ultimo pilota qualificato direttamente alla Q2, Alex Rins.

Costretti alla Q1 tra gli altri: Luca Marini, 11esimo, Pecco Bagnaia, 12esimo, Marco Bezzecchi, 15esimo, Enea Bastianini, 19esimo, il tester Aprilia Lorenzo Savadori, 21esimo, e il tester Ducati Michele Pirro, 22esimo.

Pedro Acosta il più veloce delle Pre-Qualifiche GP della Malesia a Sepang MotoGP 2025

Foto Gallery Pre-Qualifiche GP della Malesia a Sepang MotoGP 2025

Foto MotoGP SBK

