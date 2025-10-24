MotoGP | GP Malesia, Marini: “Venerdì sfortunato”

GP Malesia Sepang Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini sarà costretto a passare per il Q1 dopo aver mancato di un soffio la Top 10 nel turno di Prove del Gran Premio della Malesia. Undicesimo tempo per il pilota pesarese che però si è detto soddisfatto per i progressi fatti dalla Honda, rispetto alla pre-season.

Dichiarazioni Luca Marini GP Malesia Sepang Honda Castrol MotoGP 2025

“Sfortunato questo venerdì, un po’ di sfortuna negli ultimi dieci minuti. Ho passato molto tempo in pista nel pomeriggio lavorando sul nostro passo gara e sul setup, quindi quando sono uscito con la prima gomma nuova ha cominciato a piovere. Avevamo la possibilità di restare in Q2, ma nel mio ultimo giro lanciato c’erano altri piloti nel Settore 4 e ho dovuto chiudere il gas. La cosa importante è che possiamo vedere chiaramente i progressi che abbiamo fatto dai test invernali qui, ed è davvero impressionante. La Q1 di domani sarà dura con tutti gli altri piloti, ma come abbiamo visto oggi, può succedere di tutto e noi non molliamo mai”

