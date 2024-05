MotoGP | Gp Le Mans, Vinales: “E’ una pista dove sono spesso competitivo”

MotoGP Gp Francia Le Mans Aprilia Racing – Maverick Vinales dopo le difficoltà di Jerez è pronto a rifarsi, prossima tappa Le Mans per il Gran Premio di Francia.

Maverick Viñales è pronto per la rivincita dopo un fine settimana intenso a Jerez. Il pilota spagnolo arriva in una delle sue piste preferite, dove ha già vinto in top class nel 2017, in Moto3 nel 2013 e in 125cc nel 2011.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“Le Mans è una pista dove mi sono sempre sentito competitivo. Ho la sensazione che quest’anno sarà speciale per il livello che abbiamo raggiunto e per come mi sento con la RS-GP24. Credo che Le Mans sarà uno dei tracciati dove saremo più forti. Arrivo concentrato e motivato, l’atmosfera in Francia è bellissima, il tracciato pure. Non vedo l’ora di vedere i tifosi Aprilia sulle tribune!.”

