MotoGP | GP Le Mans, Di Giannantonio: “E’ una pista fantastica, mi piace molto”

MotoGP GP Francia Le Mans Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio punta a migliorare il risultato di Jerez puntando alle posizioni che contano in occasione del Gran Premio di Francia

A ridosso del gruppo di testa Fabio, protagonista del suo miglior avvio di sempre in MotoGP con quattro Top10 consecutive nella gara di domenica. Sfatare la “maledizione” dalla Sprint (nessun punto ad ora nel 2024 ndr) e continuare sulla scia di questi ottimi risultati è l’obiettivo.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“Le Mans è una pista fantastica, mi piace molto. In Moto3 ho quasi vinto una gara (nel 2018, arriva per primo al traguardo, ma è penalizzato per un precedente taglio alla prima variante, chiudendo così al quarto posto ndr), ma in generale sono sempre andato abbastanza forte qui. Già l’anno scorso avevo fatto meno fatica rispetto agli altri weekend e quest’anno, considerato tutto il lavoro che stiamo facendo con la squadra e le sensazioni degli ultimi test, possiamo dire la nostra lì nel gruppo dei più forti. Ci vediamo in pista venerdì mattina!”

