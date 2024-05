MotoGP | GP Le Mans Gara, Bezzecchi: “Una doppia caduta non ci voleva”

MotoGP GP Francia Le Mans Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024.

Doppio zero e caduta per Marco, che dimostra di aver ritrovato il ritmo dei più veloci. Dopo una partenza non facile (P9 dopo il primo giro ndr), nel tentativo di recuperare, cade nel corso della quarta tornata quando era in ottava posizione (decimo in classifica con 36 punti ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

Peccato, una doppia caduta non ci voleva perché siamo stati molto competitivi. Al tocco di gas, ho perso l’avantreno. È un tipo di sensazione che ho dall’inizio della stagione e su cui dobbiamo lavorare. Non penso averi potuto tenere il passo di Jorge (Martin ndr) e Pecco (Bagnaia ndr), ma forse di Enea (Bastianini ndr) e Maverick (Viñales ndr) si. Ero in lotta proprio con Enea quando in un sorpasso/contro sorpasso non ho potuto fare nulla per evitare la caduta. Le sensazioni alla guida erano buone, la moto si è impennata molto al via, ma forse la Top5 era possibile. Analizziamo tutti i dati e ci riproviamo a Barcellona.

