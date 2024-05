MotoGP | GP Le Mans Gara, Di Giannantonio: “Il miglior weekend fino ad ora”

MotoGP GP Francia Le Mans Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024, in sesta posizione.

Ottimo scatto e quarto posto al via, Fabio è in bagarre per le posizioni del podio fino a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Un piccolo errore alla curva 4 e la successiva penalizzazione con un long lap, lo rilegano in fondo al secondo gruppo. Con 47 punti, è nono nella generale.

Dichiarazioni Fabio di Giannatonio Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“Sono super felice, il miglior weekend fino ad ora con la squadra. Dopo il warm up, mi sentivo davvero bene, le sensazioni alla guida erano ottime. Sono partito alla grande, ero in bagarre con Aleix (Espargaro ndr) e sapevo di avere un buon passo. Nel finale ho fatto un po’ fatica con la gomma dietro, la moto vibrava molto e ho dovuto alzare un po’ il ritmo. Gli altri da dietro sono arrivati, ho provato a tenere duro. Peccato poi per il long lap, ma sono contento. Abbiamo fatto una bella gara e una bella battaglia con Marc (Marquez ndr). Sistemiamo gli ultimi dettagli e lottiamo con i più forti in Catalunya.

5/5 - (15 votes)