MotoGP | GP Le Mans, Dall’Igna sul mercato piloti: “È previsto che la decisione venga presa attorno al Gp del Mugello”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Ducati – Gigi dall’Igna, il General Manager di Ducati Corse, si trova ad affrontare scelte cruciali riguardo al futuro dei suoi piloti, decisioni che non riguardano solo la stagione imminente, ma che avranno impatto sull’intera carriera dei piloti coinvolti.

In una intervista rilasciata a MotoGP.com, Dall’Igna condivide il peso delle decisioni che la squadra sta considerando per il 2024 e oltre. Scopriamo di più su come Ducati gestisce queste situazioni complesse e le aspettative per le prossime stagioni.

Dichiarazioni Gigi dall’Igna Mercato Ducati GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“La scelta che ci troviamo a fare è estremamente complessa. Parlando apertamente, il nostro approccio non deve limitarsi al solo anno 2024; è fondamentale valutare l’intera traiettoria professionale dei nostri piloti. Ritengo che sia essenziale prendere una decisione, benché sia estremamente difficile. Abbiamo tre piloti, ognuno dei quali è un vero campione. Pertanto, ci prenderemo il tempo necessario per valutare. È previsto che la decisione venga presa attorno al periodo del Gran Premio del Mugello? Sì, penso sia giusto agire con equità verso tutti i piloti. Inoltre, è nostro dovere fornire ai piloti l’opportunità di competere con la migliore moto disponibile, se non si tratta di una Ducati. Credo che questo intervallo di tempo sia ragionevole per tale scopo”.

