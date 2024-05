MotoGP | Chi in Ducati ufficiale al fianco di Bagnaia? Il parere di parte della griglia della Top Class

MotoGP 2024 Ducati – Il mercato piloti tiene banco e fino a che la Ducati non deciderà chi mettere al fianco di Pecco Bagnaia (la decisione dovrebbe essere presa al Mugello, ndr), tutto è aperto.

I media spagnoli vedono una corsa a due (escludendo la possibile conferma di Enea Bastianini, ndr) tra Jorge Martin e Marc Marquez, ma vediamo cosa ne pensa parte della griglia della MotoGP così come riportato da AS.com.

Dichiarazioni Aleix Espargarò su scelta compagno squadra Bagnaia Ducati Factory

“Non riesco a capire come il #89 (il numero di Martín) non sia già su quella moto. Cos’altro può fare? Ha lottato per il titolo l’anno scorso con un team satellite, cosa che non era mai stata fatta. È il pilota più veloce in pista, lo vedono tutti. Per me è chiaro.”

Dichiarazioni Pedro Acosta su scelta compagno squadra Bagnaia Ducati Factory

“Martin è quello che più lo merita ed è il leader del campionato.”

Dichiarazioni Luca Marini e Miguel Oliveira su scelta compagno squadra Bagnaia Ducati Factory

Il sostituto dell’otto volte campione in Honda, Luca Marini, lo vede come il candidato perfetto per Ducati: “Marc Marquez. Motivi? Nessuno.” Senza dare ulteriori spiegazioni, l’italiano non ha avuto dubbi su quale sarebbe la scelta che condivide con Oliveira: “Mettere un otto volte campione del mondo con un bicampione di MotoGP (Bagnaia, ndr) significa creare una squadra molto forte. Questo è quello che farei.”

Dichiarazioni Johann Zarco, Fabio Quartararo su scelta compagno squadra Bagnaia Ducati Factory

Zarco punta su Bastianini: “Mi piacerebbe che potesse rimanere. Per me, un team 100% italiano in Ducati ha senso.” Quartararo è felice di non dover scegliere: “Martin è il più veloce, ma Marc (Marquez), con la moto dell’anno scorso, ha dimostrato che è altrettanto veloce. Anche Bastianini lo è, sono felice di non essere quello che decide.”

Dichiarazioni Maverick Vinales e Jack Miller su scelta compagno squadra Bagnaia Ducati Factory

Prima Maverick e subito dopo Jack Miller hanno lanciato un’idea. “Possono prendere me?”

