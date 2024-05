MotoGP | Pit Beirer: “Marc Marquez non è un opzione realistica per KTM”

MotoGP KTM 2024 – Marc Marquez (nella foto in azione a Portimao dietro al rookie KTM Pedro Acosta, ndr) foto si sta “giocando” con Jorge Martin ed Enea Bastianini un posto accanto a Pecco Bagnaia nel Team Ducati Factory.

Al momento dei tre quello con meno possibilità sembra essere Bastianini, al secondo anno come team-mate del due volte iridato della MotoGP, mentre i due spagnoli potrebbero prendere il posto della “Bestia”.

Chi sembra tirarsi fuori da un possibile accordo con l’otto volte iridato è la KTM, marchio con cui Marquez ha corso nelle classi minori.

Dichiarazioni Pit Beirer direttore sportivo KTM Vs Marc Marquez MotoGP 2024

“Marc Marquez è stato un eroe per noi in questo sport da quando siamo in MotoGP. Abbiamo un enorme rispetto per Marc ma non credo che sia un’opzione realistica per noi – ha detto Beirer a Motorsport-Magazin – Bisogna pensare a quanto sia stato brutale Marc. Ho parlato con lui la scorsa estate e il suo desiderio era semplicemente quello di trovare una moto con cui sapesse di poter essere pienamente competitivo. Con questa moto voleva tornare al top e ci è riuscito. Ecco perché non lo vedo fare un rebranding, il che significherebbe un nuovo inizio per lui. Marc è un pilota brillante, ma non credo sia realistico per noi parlare del suo impegno. Non voglio speculare su Marc o Martin. Sarebbe presuntuoso. Entrambi i piloti sono molto forti al momento, sono con le Ducati e hanno pochi motivi per cambiare moto. Ecco perché non penso che sia così importante fare la mia parte su quello che penso dei due piloti. Li apprezzo molto entrambi come brillanti piloti.”

