MotoGP | Alex Marquez: “Il sorpasso di Marc su Bagnaia è più in stile Marc, che in stile Honda”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha parlato del Gran Premio di Francia corso dal fratello maggiore Marc.

L’otto volte iridato dopo uno splendido sorpasso ha conquistato la seconda posizione nella gara “lunga” della domenica, questo nonostante una partenza dalla quinta fila dovuta a difficili qualifiche.

Secondo Alex il sorpasso di Marc Marquez su Pecco Bagnaia è in stile “Marc” più che in stile Honda. Il #73 ha parlato anche delle possibilità del fratello di giocarsi il Mondiale.

Dichiarazioni Alex Marquez su Marc Marquez Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Sia nella sprint che nella gara Marc è stato il più veloce in pista, e lo ha dimostrato entrambe le volte, recuperando una lunga distanza, soprattutto a Le Mans – ha detto Alex Marquez così come riportato da AS.com – Stando dietro, quando sei nel treno e sei a un secondo, un secondo e mezzo, è molto difficile chiudere quel gap a causa dell’aria sporca, quella che prima era solo delle auto e che ora è anche delle moto. Ed è complicato. Si vede che si sta adattando.”

Dichiarazioni Alex Marquez sorpasso Marc Marquez su Pecco Bagnaia Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Ne ha fatti diversi lì. È una curva in cui capisce molto bene come fermare la moto, ed è anche una curva a sinistra, dove lui ha più facilità. È stato abbastanza in stile Honda, o forse si diceva che era stile Honda ed era invece stile Marc. Lì ha fatto la differenza. E sorpassare frenando Pecco, te lo dico, non è facile. E meno con una moto con cui ha un buon feeling. Sì, perché non è arrivato nemmeno vicino. Alla fine, se capisci la situazione, è comprensibile: sei terzo con abbastanza distanza dal quarto e ci provi; se vai largo, passi sul verde interno e rimani di nuovo terzo. Ha fatto bene a provarci e gli è andata bene.”

Dichiarazioni Alex Marquez Lotta Titolo MotoGP 2024

“Credo che loro tre (Martin, Bagnaia e Marc Marqeuez, ndr) siano quelli che fanno più la differenza. Penso che alla fine Martin e Pecco siano quelli che hanno la moto più sotto controllo e che commettono meno errori, soprattutto nelle qualifiche ufficiali. O almeno questo è quello che si è visto sino a qui. Quando arrivi su un circuito con una moto nuova a volte si complica, come è successo a Marc venerdì, e ti si complica tutto il fine settimana. E loro hanno molto più quella base e sanno dove spingere meglio, ma credo che se Marc riesce in qualche modo a mettere tutto in ordine e partire davanti, si vedrà uno spettacolo.”

