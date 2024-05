MotoGP | Pernat: “Bastianini ha quattro opzioni di mercato”

MotoGP 2024 Ducati – Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini, ha parlato del mercato piloti che interessa da vicinissimo anche il suo assistito.

Il #23 è alla seconda stagione in sella alla Ducati Factory del Team interno e una sua conferma viste le prestazioni di Jorge Martin e Marc Marquez sembra più lontana, con i due spagnoli pronti a prenderne il posto.

Le opzioni oltre ad una conferma in Ducati (la casa di Borgo Panigale comunicherà non prima del Mugello la sua decisione, ndr) sono tre, Aprilia, passaggio in Ducati Pramac o Yamaha. Ecco cosa ha detto a tal proposito Pernat così come riportato da Crash.net.

Enea Bastianini Aprilia

“Un buon manager deve sapersi guardare intorno – ha detto Pernat – Non nego di avere contatti sia con Aprilia che con la KTM. Anche se con l’azienda di Noale ci sono più possibilità. Aprilia è in attesa di sapere se Aleix Espargaró si ritirerà o meno. Se se ne andrà, vorranno un pilota di punta che lo sostituisca sulla loro macchina vincente.”

Enea Bastianini Ducati Pramac

“Quella di Paolo Campinoti è una grande squadra di famiglia, vincente e ad Enea potrebbe anche andare bene, anche se una squadra ufficiale è sempre più ‘godibile’, ma non lo escluderei, assolutamente.” Pramac deve però ancora confermare la sua scelta Ducati, all’orizzonte c’è la Yamaha.

Enea Bastianini Yamaha

“Non vedrei un problema con Enea vicino a Fabio Quartararo, anche se è la soluzione più rischiosa.”

