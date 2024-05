MotoGP | Brembo title sponsor del Gran Premio d’Italia nel 2024 e 2025

MotoGP Gran Premio d’Italia 2024 – Brembo, casa fornitrice di impianti frenanti per tutte le squadre della MotoGP, sarà Title Sponsor del Gran Premio d’Italia nelle stagioni 2024 e 2025.

L’edizione del Mugello 2024 sarà denominata Gran Premio d’Italia Brembo. Nel 2023, Brembo ha esteso il proprio ruolo per diventare il Braking Inspiration Partner ufficiale della MotoGP, fornendo dati per una serie di grafici per trasmissioni televisive che evidenziano la spettacolare potenza frenante necessaria nello sport più emozionante del mondo. Anche questo ruolo è stato ampliato grazie a questo nuovo accordo e durerà fino al 2027 compreso.

Dopo essere stata title sponsor della MotoGP per il Grande Premio Brembo do Algarve 2021, Brembo torna ora ai vertici del Mugello, quando le gare sportive più emozionanti del mondo si svolgeranno sull’iconico circuito toscano nel 2024 e 2025. L’evento del prossimo anno coinciderà anche con il cinquantesimo anniversario di Brembo, offrendo un palcoscenico perfetto per festeggiare.

Dichiarazioni Daniele Schillaci, CEO of Brembo Title Sponsor GP Italia 2024 e 2025

“Siamo lieti di annunciare che Brembo sarà title sponsor del Gran Premio d’Italia 2024 e 2025 al Mugello, un circuito parte integrante del calendario dal 1976, capace di evocare la storia e il fascino delle corse motociclistiche su una scala globale. La nostra lunga tradizione nel motorsport e questa collaborazione con la MotoGP testimoniano il nostro costante impegno verso l’innovazione e le prestazioni: i nostri sistemi frenanti sono stati scelti da tutti i team per nove campionati del mondo consecutivi, consolidando l’immagine di Brembo come leader indiscusso e punto di riferimento per piloti e team. La MotoGP rappresenta l’evoluzione del motorsport e si pone oggi come una piattaforma dinamica per dialogare con un pubblico sempre più giovane e appassionato. Valori come eccellenza, passione e determinazione, condivisi da Brembo, sono il motore della nostra crescita e del nostro successo e trovano la loro massima espressione in questo campionato. “Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a scrivere insieme il prossimo capitolo di questa emozionante storia, con l’obiettivo di ispirare e coinvolgere le nuove generazioni, condividendo le emozioni uniche che solo il motorsport può offrire.”

Dichiarazioni Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer of MotoGP rights holder Dorna Sports Brembo Title Sponsor GP Italia 2024 e 2025

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Brembo come title sponsor del Gran Premio d’Italia. Brembo è una presenza consolidata nel nostro sport come fornitore della classe regina, ed è una grande notizia per la MotoGP che il rapporto abbia continuato ad evolversi, da fornitore a partner di Braking Inspiration e ora anche sponsor principale di uno dei nostri weekend di gara più ambiti. Non vediamo l’ora di tornare al Mugello per il Gran Premio d’Italia Brembo.”

