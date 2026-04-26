MotoGP | GP Jerez Gara, Bagnaia: “C’è stato un inconveniente tecnico”

La fortuna che ieri aveva aiutato Pecco Bagnaia, ha voltato le spalle al pilota della Ducati nella gara domenicale di Jerez.

Se nella Sprint Race il tre volte iridato aveva beneficiato della pioggia per raggiungere un podio inaspettato, nella gara “lunga” della domenica un problema tecnico lo ha costretto dapprima a non avere un buon passo e successivamente al ritiro dal Gran Premio di Spagna.

Il pilota di Chivasso è rientrato ai box nel corso del 13esimo giro per un problema all’anteriore della sua Ducati, un problema che la casa di Borgo Panigale ha definito “Tecnico all’anteriore anteriore, emerso primi giri gara e peggiorato con il passare dei giri.”

Intervistato da Sky Sport MotoGP il #63 ha sottolineato come il problema difficilmente potrà accadere di nuovo, ecco le sue parole.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Il team sta lavorando, c’è stato un inconveniente tecnico al davanti ma siamo piuttosto sicuri che è qualcosa che difficilmente potrà accadere nuovamente. A parte la partenza dove ho perso, mi trovavo abbastanza più comodo di ieri. Il passo non era male fino a che l’inconveniente non è andato a peggiorare. La moto riuscivo a farla girare meglio, se vuoi fare una certa velocità di percorrenza devi forzare tanto sul davanti. Domani al test lavoreremo parecchio. Il lavoro del team Gresini è stato ottimo in questa pausa e cercheremo di portarci avanti provando le loro soluzioni che sono state fondamentali per la prestazione di Alex. Ducati ha portato lavoro su un qualcosa che potrà aiutarci.”

Dati Carriera Francesco Bagnaia

GP disputati: 238 (132 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 13

Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Informazioni Circuito GP Spagna Jerez

Paese: Spagna

Nome: Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Record del circuito: Quartararo (Yamaha), 01:35.610 – 2025

Velocità massima: Bezzecchi (Aprilia), 301.6 km/h – 2025

Lunghezza del tracciato: 4,42 km

Durata della gara sprint: 12 giri

Durata della gara: 25 giri

Curve: 13 (8 a destra, 5 a sinistra)

5/5 - (1 vote)