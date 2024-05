MotoGP | Yamaha e Honda, test al Mugello

MotoGP Test Mugello – Yamaha e Honda tentano attraverso le concessioni di recuperare terreno rispetto alle case europee, Ducati, Aprilia e KTM.

I due team nipponici sono da ieri in pista al Mugello per una due giorni che a sentire Fabio Quartararo, sarà più importante di quanto visto in Francia. “El Diablo” aveva infatti affermato: “Il test del Mugello sarà più importante del weekend di gara del GP di Francia.”

Insieme alla Yamaha ci sarà anche la Honda, che tra le due è quella forse messa peggio. In classifica Quartararo (miglior pilota Yamaha, ndr) è 12esimo con 25 punti, mentre il miglior pilota della casa dall’ala dorata è Joan Mir, 18esimo con 12 punti.

Luca Marini (passato quest’anno dalla Ducati alla Honda, ndr) è ancora fermo a zero punti ed è il peggior pilota della casa nipponica. A Le Mans parlando di questo test, il #10 aveva detto che la Honda avrebbe testato nuovo materiale che avrebbe potuto aiutare i suoi piloti a fare un piccolo passettino in avanti.

