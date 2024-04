MotoGP | GP Jerez Test, Di Giannantonio: “Chiudere al primo posto è una bella sensazione”

MotoGP Test Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso al comando i test sul circuito di Jerez.

Risalito in sella alla Ducati Desmosedici GP dopo il buon settimo posto di ieri, Fabio è sempre più costante e non tarda a prendere il ritmo fino a segnare un ottimo 1’36.405, tempo sul giro che vale un distacco di 87 millesimi dal primo degli inseguitori. Settanta tornate completate e sempre più confidenza con la nuova squadra.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Test Spagna Jerez MotoGP 2024

“Il nostro primo test in MotoGP che chiudiamo al primo posto, è comunque una bella sensazione. Abbiamo fatto un bel lavoro sul giro secco, anche se non lo abbiamo cercato, ma la pista era molto gommata e il tempo è venuto cosi con la media dietro. Abbiamo fatto anche tante prove, con la squadra è stata una giornata impegnativa, ma abbiamo le idee molto chiare su quello che ci serve e sappiamo come interpretare i dati. Ducati ci sta supportando al massimo, ci hanno portato delle piccole nuove parti da provare. La GP23 è molto potente, aggressiva, quasi brutale e abbiamo fatto uno step sull’entrata in curva, su come fermare meglio la moto. Sono soddisfatto.”

