MotoGP | Gp Jerez Sprint Race, Quartararo: “Anche senza cadute davanti a me, sono felice”

MotoGP Gp Spagna Jerez Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2023, in terza posizione.

Il pilota francese ha conquistato un podio completamente inaspettato. Il #20 partito dalle retrovie è stato autore di una ottima partenza e anche grazie alla numerose cadute è riuscito ad arrivare sul podio resistendo nel finale agli attacchi di Pedrosa. Queste le parole di Quartararo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Qartararo Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Sappiamo cosa è successo con le cadute. Ma anche senza cadute davanti a me, sono felice. Ho fatto una buona partenza e ho guadagnato tante posizioni. Le caute poi sono un bene per noi. Siamo usciti con una moto che non avevamo mai provato ed è andata bene. Questa è una iniezione di fiducia per la squadra. Abbiamo usato una moto abbastanza diversa. Per me è andata bene, ma le condizioni in pista erano difficili. Domani vediamo se provare altro, ma credo che quella di oggi sia la nostra nuova base. Domani sarò felice se riesco a fare una buona gara e dare il 100%. Per me c’è ancora da la vorare. Per la prima volta in 3 o 4 anni stiamo lavorando sull’aerodinamica. Anche il motore è diverso. Stiamo imparando come si lavora. Abbiamo bisogno di almeno metà stagione. Quando stai lottando per il podio stai con una mentalità diversa.”

