MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Martin: “Oggi era più facile cadere che fare bene”

MotoGP GP Jerez Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024.

Scattato dalla prima fila, lo spagnolo ha preso il comando della gara dopo una breve battaglia con Binder. Una volta al comando, a causa di un “inciampo” ha perso la posizione su Marc Marquez finché quest’ultimo non è stato vittima di una scivolata. Lo spagnolo allunga in classifica iridata. Queste le parole di Martin ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Jerez MotoGP 2024

“Oggi era una giornata in cui era più facile cadere che finire. Ho sfruttato il giro di warm up lap per capire dove passare e fare bene i primi giri. Ho avuto qualche problema nei primi giri ma sono riuscito a passare Binder che era forte. Ho fatto un errore alla 7 e Marc Mi ha passato. Sarei finito secondo se Marc non avesse fatto l’errore. La gara di domani sarà un’altra storia. Sono andato in gara al buio con il grip dietro. Penso che per me la gomma media sia meglio e stabile. Credo che con tanti piloti in forma come adesso sarà una gara lunga e complicata. Non sono riuscito a staccare l’abbassatore fino alla quinta curva, dobbiamo vedere se cambiare qualcosa. L’importante è stato fare una buona partenza. Pensavo di cadere alla 7 e sapevo che Marc mi avrebbe passato.

