MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Acosta: “Stiamo arrivando”

MotoGP KTM Tech3 – Il rookie Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, in seconda posizione.

Partito dalla decima casella dopo un errore in qualifica è stato autore di un’ottima partenza e e di un buon primo giro. Grazie anche alle tante cadute ha chiuso sul secondo gradino del podio. Il pilota spagnolo è attualmente secondo nella classifica mondiale. Queste le parole dello spagnolo a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“E’ difficile vedere dove era umido. Nella 8 e nella 9 si vedeva meglio. Nella 5 non si vedeva. Quando sono andato lungo sono andato vicino a cadere per colpa dell’umidità, quindi ho cercato di capire come fosse la situazione. Mi è piaciuta la gara e come abbiamo gestito la brutta qualifica. Abbiamo fatto una buona partenza e un buon primo giro. Stiamo arrivando. La Sprint non è la mia specialità, perché con poca benzina mi manca un po’ di feeling. Vediamo di migliorare. Per la gara vediamo. Oggi c’era una situazione strana, con una pista mista. Alla fine l’importante per noi è arrivare alla gara normale con più esperienza.