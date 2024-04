MotoGP | Gp Jerez Sprint Race: Martin vince una pazza gara ricca di cadute eccellenti

MotoGP Gp Spagna Jerez Sprint Race – Jorge Martin ha vinto una gara che potremmo definire ad eliminazione in quel di Jerez, quarto appuntamento della MotoGP 2024.

Il leader della classifica iridata dopo una buona partenza, ha preso il comando della gara, perdendolo a favore di Marc Marquez (Ducati Gresini) a sei giri dalla fine, quando il pilota del Pramac Racing ha perso l’anteriore della sua Desmosedici GP 24, tenendosi miracolosamente in piedi.

A quel punto Marquez ha preso qualche decimo di vantaggio, mentre in precedenza un contatto a tre tra la KTM di Brad Binder, la Ducati di Pecco Bagnaia e quella di Marco Bezzecchi, aveva fatto cadere il due volte iridato della MotoGP, rientrato mestamente ai box. Incidente sotto investigazione che poi si è trasformato in un nulla di fatto senza nessuna penalità.

Con Marquez al comando, c’è stata grande lotta tra Enea Bastianini, Brad Binder e Alex Marquez, finiti tutti e tre a terra a 4 giri dalla fine, tutti nella stessa curva, ma ognuno per i “fatti” suoi. Una chiazza bagnata o comunque condizioni della pista al limite, che poi ha fatto altre vittime illustri, su tutti il leader della gara Marc Marquez, caduto mentre in testa così come era accaduto nella gara della domenica ad Austin.

Il #93 è pi risalito in sella, ma nella foga di rimontare ha “tamponato” l’ex team-mate Joan Mir, ricevendo un “drop position”.

A terra sono finiti anche le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, Marco Bezzecchi, Stefan Bradl e Luca Marini. Sul “podio” ancora una volta il rookie Pedro Acosta con la KTM del Team GASGAS Tech3 e Fabio Quartararo, che riporta la Yamaha nelle posizioni di vertice.

L’iridato 2021 della Top Class ha lottato sino all’ultima curva con un grandissimo Dani Pedrosa (tester KTM), che ha chiuso quarto davanti a Franco Morbidelli (quinto con la Ducati Pramac), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Marc Marquez, settimo dopo essere risalito in sella.

Augusto Fernandez ha chiuso ottavo, davanti a Miguel Oliveira, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Johann Zarco (caduto all’ultima curva mentre era sesto e poi risalito in sella alla Honda RC213V del team LCR, ndr), Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team), Jack Miller e Alex Rins (questi ultimi tre caduti e poi risaliti in sella, ndr).

La classifica iridata vede sempre al comando Jorge Martin, che ora ha 29 punti di vantaggio sullo straordinario rookie Pedro Acosta, 33 su Enea Bastianini, 36 su Vinales e ben 42 su Pecco Bagnaia.

