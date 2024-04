MotoGP | Gp Jerez, Rins: “Non vedo l’ora di correre di nuovo davanti al pubblico di casa”

MotoGP Gp Spagna Jerez Yamaha – Alex Rins dopo il deludente Gp di Austin è pronto per il prossimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Jerez.

Dopo la recente esperienza ad Austin, dove il team ha sperimentato alcune soluzioni durante il warm up e la gara senza successo, Rins è fiducioso nel nuovo approccio. Analizzando attentamente i dati del terzo round, il team ha tratto importanti insegnamenti che li guideranno in una direzione diversa. Inoltre, l’aggiunta di un giorno extra di test lunedì sarà fondamentale per continuare a migliorare.

Dichiarazioni Alex Rins Preview Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di correre di nuovo davanti al pubblico di Jerez perché creano un’atmosfera davvero bella. L’ultima volta ad Austin, abbiamo deciso di provare alcune cose nuove durante il warm up e la gara, ma non hanno funzionato. Ora lo sappiamo. Abbiamo esaminato attentamente i dati del terzo round e ne abbiamo tratto insegnamento, e ora possiamo lavorare in una direzione diversa. Lunedì avremo anche un giorno di test in più che aiuterà anche in questo.”

3.5/5 - (2 votes)