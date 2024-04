MotoGP | GP Jerez 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Jerez – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Jerez de La Frontera per la diretta della conferenza stampa della classe regina. Nella prima parte, saranno presenti Jorge Martin, Enea Bastianini e Maverick Vinales; nella seconda, spazio a Pedro Acosta, Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP JEREZ A PARTIRE DALLE 16:00

16:22 Vinales su passo avanti:

“Il cambiamento c’è stato quando sono arrivato in Aprilia e ho pensato che tutto accadesse per un motivo, adesso mantengo quella stessa mentalità. Ogni giorno mi preparo per quando si presenta un’opportunità come ad Austin”

16:18 Opinioni su chattering Ducati:

Bastianini: “A me è successo un po’ in Qatar, ma non è stato un grosso problema per me. Dipende anche dallo stile di guida, Jorge lavora tanto sul posteriore e spinge la moto all’estremo e può avere questo problema più di me”

Martin: “Già nei test in Malesia, avevo avuto qualche problema ma pensavo dipendesse dalla gomma. Poi si sono ripresentati in Qatar ma Pecco non aveva avuto problemi e pensavano dipendesse da me. Dipende da come approcci la gara, se parti tanto veloce si soffre un po’, devi essere delicato sulle gomme”

16:16 Indiscrezioni su Vinales alla Honda:

“Se ci sono i rumors significa che facciamo bene ma credo che sia troppo presto per parlare, ogni gara mi metterà in una posizione migliore per essere più forte. Dobbiamo cercare di essere forti come team e fare qualcosa di grande, al momento c’è tanta fiducia e non ha senso pensare ad altro. Ad Austin abbiamo scritto la storia e sento dentro qualcosa di speciale per Aprilia”

16:09 Martin: “Per metà stagione sono stato forte l’anno scorso, sto continuando su quella falsa riga, cercando di mantenere la calma nelle situazioni che prima mi facevano soffrire”

16:07 La parola passa a Maverick Vinales: “Ripeterci qui sarebbe un sogno, dobbiamo essere realistici, intelligenti e svegli. L’obiettivo è poter lottare ogni giorno per le prime posizioni. Jerez è conosciuta da tutti i piloti spagnoli e per i test, non vedo punti negativi sulla nostra moto in questa pista. Siamo allo stesso livello di Portimao e Austin e poi ci saranno dei test molto importanti”

16:06 Ed ecco Enea Bastianini: “Credo di poter essere soddisfatto del mio approccio in queste prime tre gare, il lavoro del team è stato splendido. Siamo a Jerez, una bella pista, molto tecnica e vedremo come andrà. L’anno scorso qui non ho corso e non so come mi troverò ma abbiamo una base molto solida e potremo fare un buon risultato”

16:04 Il primo a parlare è il leader del mondiale, Jorge Martin: “Austin è stata difficile per me anche se sono riuscito a salvarlo con il quarto posto, ho ottenuto dei punti importanti. Qui ci saranno tanti tifosi e sarà speciale, spero di salire sul podio e fare meglio rispetto all’anno scorso”

16:00 Inizia la conferenza stampa!