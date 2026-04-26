MotoGP | GP Jerez 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito Angel Nieto di Jerez
15:15 Grazie per averci seguito! Vi diamo l’appuntamento a domani per la giornata di test MotoGP dalle 10 alle 18. Restate sintonizzati sul nostro sito per news e interviste. Buona serata!
MotoGP | Gp Jerez: cade Marc, vince Alex Marquez, Bezzecchi e “Diggia” a podio
14:51 Marco Bezzecchi resta al comando della classifica con 101 punti davanti a Jorge Martin a -11 e Fabio Di Giannantonio terzo a -30. Quarto Pedro Acosta a -35 con Marc Marquez quinto a -44
GIRO 24 – ULTIMO GIRO! Ogura sorpassa R.Fernandez per la quinta posizione. Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna! Sul podio Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Quarto Martin, a seguire: Ogura, R.Fernandez, Zarco, Bastianini, Aldeguer e Acosta. Undicesimo Binder, davanti a: Morbidelli, Marini, Quartararo, Mir, Rins, Moreira, Miller, Toprak e A.Fernandez
BACK TO BACK JEREZ VICTORIES 😎
Incredible performance by @alexmarquez73 and @gresiniracing 👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/NJCVpLXrs4
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026
GIRO 23 – 2.1 tra A.Marquez e Bezzecchi, Di Giannatonio ha un vantaggio di 3.3 su Martin
GIRO 22 – 2.3 il vantaggio di A.Marquez. Ogura sorpassa Zarco e sale sesto. Quartararo sale quattordicesimo dopo il sorpasso su Mir
GIRO 21 – TOP 10: A.Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin, Zarco, R.Fernandez, Ogura, Bastianini, Aldeguer e Acosta. R.Fernandez sorpassa Zarco e sale quinto
GIRO 20 – Mir sorpassa Rins per la quindicesima posizione
GIRO 19 – Due secondi di vantaggio per A.Marquez
GIRO 18 – Morbidelli sorpassa Quartararo e sale dodicesimo
GIRO 17 – Undicesimo Binder, a seguire: Quartararo, Morbidelli, Marini, Rins, Mir, Moreira, Miller, Toprak e A.Fernandez
GIRO 16 – Il vantaggio di A.Marquez è 1.9. Sette decimi tra Bezzecchi e Di Giannantonio
GIRO 15 – Continua la lotta tra Bastianini e Ogura, il giapponese sale settimo
GIRO 14 – Ritiro per Bagnaia. Due secondi di vantaggio per A.Marquez. Bagarre tra Ogura e Bastianini. Possibile foratura sull’anteriore della Ducati di Bagnaia
GIRO 13 – Aldeguer sorpassa Acosta e sale decimo. Problema per Bagnaia, scivola ventesimo
GIRO 12 – TOP 10: A.Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin, Zarco, R.Fernandez, Bastianini, Ogura, Bagnaia e Acosta
GIRO 10 – 1.6 il vantaggio di A.Marquez su Bezzecchi
GIRO 9 – TOP 10: A.Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin, Zarco, R.Fernandez, Bastianini, Ogura, Bagnaia e Acosta. A.Marquez si porta a 1.7 su Bezzecchi
GIRO 8 – Ritiro per Savadori, molto probabilmente ancora dolorante per le contusioni riportate nella caduta di ieri
GIRO 7 – Bagnaia sale in decima posizione ed è pronto al sorpasso su Acosta. Poco dopo arriva il sorpasso, Pecco sale nono
GIRO 6 – Mezzo secondo tra A.Marquez e Bezzecchi. Bastianini sorpassa Acosta e sale settimo
GIRO 5 – Ma Enea va largo e Pedro ne approfitta rimettendosi quinto. R. Fernandez sorpassa Bastianini e sale settimo
GIRO 4 – Di Giannantonio sorpassa Martin e sale terzo. Bastianini sorpassa Acosta e sale sesto
GIRO 3 – TOP 10: A.Marquez, Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Zarco, Acosta, Bastianini, R.Fernandez, Ogura e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia, a seguire: Binder, Mir, Quartararo, Morbidelli, Rins, Marini, Moreira, Miller, Savadori, Toprak e A.Fernandez
GIRO 2 – A.Marquez sorpassa Marc e passa al comando della gara. Caduta di M.Marquez, rider OK
GIRO 1 – Partenza e via! Ottimo start di M.Marquez e Bezzecchi che si mette secondo davanti ad A.Marquez. Quarto Zarco davanti a Martin. A.Marquez sorpassa Bezzecchi e sale secondo. Quinto Di Giannantonio, a seguire: Zarco, Acosta, R.Fernandez, Bastianini e Ogura
14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza
14:00 Parte il giro di formazione!
13:57 Scelta univoca delle gomme: media/media. Temperatura nell’aria 26°, 40° sull’asfalto
Diretta MotoGP GP Spagna Jerez – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della MotoGP 2026!
A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal circuito andaluso intitolato al compianto Angel Nieto.
Sabato Marc Marquez aveva conquistato pole position e la vittoria nella Sprint Race, a podio Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli.
Marc Marquez vince la Sprint Race del GP di Spagna
#MotoGP #MotoGP2026 #SpanishGP 🇪🇸 #Motorionline La pioggia ha mietuto "vittime" illustri, giornata negativa per i piloti ufficiali #Aprilia, #MarcMarquez accorcia in Campionato https://t.co/iVDvBeLihP
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) April 25, 2026
DIRETTA MOTOGP GP SPAGNA JEREZ 14:00
Splende il sole, temperatura di 23 gradi nell’aria e 35 gradi sull’asfalto.
In Moto3 vittoria di Maximo Quiles
In Moto2 vittoria di Senna Agius
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