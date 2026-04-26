MotoGP | GP Jerez 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto)

15:15 Grazie per averci seguito! Vi diamo l’appuntamento a domani per la giornata di test MotoGP dalle 10 alle 18. Restate sintonizzati sul nostro sito per news e interviste. Buona serata!

14:51 Marco Bezzecchi resta al comando della classifica con 101 punti davanti a Jorge Martin a -11 e Fabio Di Giannantonio terzo a -30. Quarto Pedro Acosta a -35 con Marc Marquez quinto a -44

GIRO 24 – ULTIMO GIRO! Ogura sorpassa R.Fernandez per la quinta posizione. Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna! Sul podio Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Quarto Martin, a seguire: Ogura, R.Fernandez, Zarco, Bastianini, Aldeguer e Acosta. Undicesimo Binder, davanti a: Morbidelli, Marini, Quartararo, Mir, Rins, Moreira, Miller, Toprak e A.Fernandez

GIRO 23 – 2.1 tra A.Marquez e Bezzecchi, Di Giannatonio ha un vantaggio di 3.3 su Martin

GIRO 22 – 2.3 il vantaggio di A.Marquez. Ogura sorpassa Zarco e sale sesto. Quartararo sale quattordicesimo dopo il sorpasso su Mir

GIRO 21 – TOP 10: A.Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin, Zarco, R.Fernandez, Ogura, Bastianini, Aldeguer e Acosta. R.Fernandez sorpassa Zarco e sale quinto

GIRO 20 – Mir sorpassa Rins per la quindicesima posizione

GIRO 19 – Due secondi di vantaggio per A.Marquez

GIRO 18 – Morbidelli sorpassa Quartararo e sale dodicesimo

GIRO 17 – Undicesimo Binder, a seguire: Quartararo, Morbidelli, Marini, Rins, Mir, Moreira, Miller, Toprak e A.Fernandez

GIRO 16 – Il vantaggio di A.Marquez è 1.9. Sette decimi tra Bezzecchi e Di Giannantonio

GIRO 15 – Continua la lotta tra Bastianini e Ogura, il giapponese sale settimo

GIRO 14 – Ritiro per Bagnaia. Due secondi di vantaggio per A.Marquez. Bagarre tra Ogura e Bastianini. Possibile foratura sull’anteriore della Ducati di Bagnaia

GIRO 13 – Aldeguer sorpassa Acosta e sale decimo. Problema per Bagnaia, scivola ventesimo

GIRO 12 – TOP 10: A.Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin, Zarco, R.Fernandez, Bastianini, Ogura, Bagnaia e Acosta

GIRO 10 – 1.6 il vantaggio di A.Marquez su Bezzecchi

GIRO 9 – TOP 10: A.Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin, Zarco, R.Fernandez, Bastianini, Ogura, Bagnaia e Acosta. A.Marquez si porta a 1.7 su Bezzecchi

GIRO 8 – Ritiro per Savadori, molto probabilmente ancora dolorante per le contusioni riportate nella caduta di ieri

GIRO 7 – Bagnaia sale in decima posizione ed è pronto al sorpasso su Acosta. Poco dopo arriva il sorpasso, Pecco sale nono

GIRO 6 – Mezzo secondo tra A.Marquez e Bezzecchi. Bastianini sorpassa Acosta e sale settimo

GIRO 5 – Ma Enea va largo e Pedro ne approfitta rimettendosi quinto. R. Fernandez sorpassa Bastianini e sale settimo

GIRO 4 – Di Giannantonio sorpassa Martin e sale terzo. Bastianini sorpassa Acosta e sale sesto

GIRO 3 – TOP 10: A.Marquez, Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Zarco, Acosta, Bastianini, R.Fernandez, Ogura e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia, a seguire: Binder, Mir, Quartararo, Morbidelli, Rins, Marini, Moreira, Miller, Savadori, Toprak e A.Fernandez

GIRO 2 – A.Marquez sorpassa Marc e passa al comando della gara. Caduta di M.Marquez, rider OK

GIRO 1 – Partenza e via! Ottimo start di M.Marquez e Bezzecchi che si mette secondo davanti ad A.Marquez. Quarto Zarco davanti a Martin. A.Marquez sorpassa Bezzecchi e sale secondo. Quinto Di Giannantonio, a seguire: Zarco, Acosta, R.Fernandez, Bastianini e Ogura

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

14:00 Parte il giro di formazione!

13:57 Scelta univoca delle gomme: media/media. Temperatura nell’aria 26°, 40° sull’asfalto

Diretta MotoGP GP Spagna Jerez – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della MotoGP 2026!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal circuito andaluso intitolato al compianto Angel Nieto.

Sabato Marc Marquez aveva conquistato pole position e la vittoria nella Sprint Race, a podio Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli.

Marc Marquez vince la Sprint Race del GP di Spagna

DIRETTA MOTOGP GP SPAGNA JEREZ 14:00

Splende il sole, temperatura di 23 gradi nell’aria e 35 gradi sull’asfalto.

In Moto3 vittoria di Maximo Quiles

In Moto2 vittoria di Senna Agius