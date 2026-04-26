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Moto2 | Gp Jerez: Agius vince ancora, battuti Gonzalez e Veijer

Grande rimonta di David Alonso e Celestino Vietti, che chiudono in quarta e quinta posizione, Arbolino chiude ottavo

di Alessio Brunori26 Aprile, 2026
Moto2 | Gp Jerez: Agius vince ancora, battuti Gonzalez e Veijer Moto2 | Gp Jerez: Agius vince ancora, battuti Gonzalez e Veijer

Moto2 GP Spagna Gara – Senna Agius ha vinto il Gran Premio di Spagna classe Moto2 disputato sullo storico circuito di Jerez, quarto appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota australiano del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP ha avuto la meglio sul suo team-mate Manuel Gonzalez e sul pole-man Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), al secondo podio in Moto2.

Per Agius si tratta della quarta vittoria in Moto2 dopo quelle di Silverstone e Phillip Island 2025 e Austin 2026. E’ la prima volta che Agius vince due gare consecutive.

Grandissime le rimonte di David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e del nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team). Il primo dopo una pessima partenza si è ritrovato 21esimo ed è arrivato quarto a meno di un secondo dal podio, mentre il nostro Alfiere che partiva 13esimo, si è ritrovato 16esimo dopo lo start e poi ha dato vita ad una grande rimonta chiusa in quinta posizione.

Dietro allo spagnolo e all’italiano si sono piazzati Daniel Munoz, sesto con la Kalex dell’Italtrans Racing Team, Izan Guevara, settimo con la Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 e il nostro Tony Arbolino, ottavo con la Kalex del REDS Fantic Racing.

In Top Ten anche Alex Escrig (KLINT Racing Team) che partiva dalla prima fila e Ivan Ortolà (QJMOTOR – GALFER – MSI). A punti anche Daniel Holgado (CFMOTO Gaviota Aspar Team), Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team) e i due piloti OnlyFans American Racing Team, Filip Salac e Joe Roberts. Luca Lunetta, che dopo il problema tecnico del sabato scattava dalla 26esima casella, ha chiuso 16esimo.

La classifica iridata vede sempre al comando Manuel Gonzalez (59.5), che però perde cinque punti sul suo compagno di squadra Senna Agius, ora staccato di 9.5 lunghezze. Izan Guevara è terzo a -14.5, mentre il nostro Celestino Vietti è quarto a -16.5.

I piloti del Team Aspar Daniel Holgado e David Alonso occupano la quinta e sesta posizione a -21.5 e -22.5, mentre Tony Arbolino è decimo a -35.

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moto2 Gara Jerez - GP Spagna - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 35:17.948
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.885
3 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +1.107
4 80 David Alonso Cfmoto Gaviota Aspar Team +2.032
5 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team +4.212
6 17 David Munoz Italtrans Racing Team +10.013
7 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +10.660
8 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +11.649
9 11 Alex Escrig Klint Racing Team +12.289
10 4 Ivan Ortola Qjmotor - Galfer - Msi +12.564
11 96 Daniel Holgado Cfmoto Gaviota Aspar Team +12.934
12 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +14.893
13 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +15.386
14 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +15.539
15 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +16.239
16 24 Marcos Ramirez Qjmotor - Galfer - Msi +17.444
17 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +20.838
18 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team +27.305
19 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +28.559
20 98 J. Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +29.672
21 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +36.244

Jerez - GP Spagna - Risultati Gara

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