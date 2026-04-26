Moto2 | Gp Jerez: Agius vince ancora, battuti Gonzalez e Veijer

Moto2 GP Spagna Gara – Senna Agius ha vinto il Gran Premio di Spagna classe Moto2 disputato sullo storico circuito di Jerez, quarto appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota australiano del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP ha avuto la meglio sul suo team-mate Manuel Gonzalez e sul pole-man Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), al secondo podio in Moto2.

Per Agius si tratta della quarta vittoria in Moto2 dopo quelle di Silverstone e Phillip Island 2025 e Austin 2026. E’ la prima volta che Agius vince due gare consecutive.

Grandissime le rimonte di David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e del nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team). Il primo dopo una pessima partenza si è ritrovato 21esimo ed è arrivato quarto a meno di un secondo dal podio, mentre il nostro Alfiere che partiva 13esimo, si è ritrovato 16esimo dopo lo start e poi ha dato vita ad una grande rimonta chiusa in quinta posizione.

Dietro allo spagnolo e all’italiano si sono piazzati Daniel Munoz, sesto con la Kalex dell’Italtrans Racing Team, Izan Guevara, settimo con la Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 e il nostro Tony Arbolino, ottavo con la Kalex del REDS Fantic Racing.

In Top Ten anche Alex Escrig (KLINT Racing Team) che partiva dalla prima fila e Ivan Ortolà (QJMOTOR – GALFER – MSI). A punti anche Daniel Holgado (CFMOTO Gaviota Aspar Team), Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team) e i due piloti OnlyFans American Racing Team, Filip Salac e Joe Roberts. Luca Lunetta, che dopo il problema tecnico del sabato scattava dalla 26esima casella, ha chiuso 16esimo.

La classifica iridata vede sempre al comando Manuel Gonzalez (59.5), che però perde cinque punti sul suo compagno di squadra Senna Agius, ora staccato di 9.5 lunghezze. Izan Guevara è terzo a -14.5, mentre il nostro Celestino Vietti è quarto a -16.5.

I piloti del Team Aspar Daniel Holgado e David Alonso occupano la quinta e sesta posizione a -21.5 e -22.5, mentre Tony Arbolino è decimo a -35.

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