MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Aleix Espargarò: “Mi dispiace aver compromesso la mia e la gara di Binder”

GP Indonesia MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023.

Aleix ha dovuto recuperare dopo una partenza non perfetta, missione tutt’altro che impossibile visto il ritmo mostrato fino ad ora. Proprio in un sorpasso il pilota Aprilia ha perso l’anteriore della sua RS-GP, coinvolgendo l’incolpevole Binder in una scivolata. Subito scusatosi con il suo avversario per l’errore, anche Aleix è motivato alla riscossa già da domani.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2023

“Prima di tutto voglio scusarmi con Brad, la mia manovra non voleva essere aggressiva ma su questa pista uscire dalla traiettoria di pochi centimetri può essere letale. Mi dispiace aver compromesso la sua Sprint tanto quanto la mia. Purtroppo dovevo recuperare dopo una partenza non ottimale, avevo il ritmo e la fiducia per farlo e questo è importante. Avrei potuto continuare ma, visto il distacco, sarebbe stato impossibile andare a punti e sono quindi rientrato al box”.

