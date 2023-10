MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Quartararo: “Purtroppo non ho potuto lottare”

MotoGP GP Indonesia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

Quartararo è partito benissimo dalla quarta posizione in griglia e alla prima curva ha conquistato il terzo posto, che ha mantenuto durante il primo giro. Tuttavia non aveva il ritmo per stare con i primi due piloti e dietro di lui ha iniziato a formarsi un treno. Il francese ha spinto al massimo la sua M1, ma ha dovuto lasciare passare Jorge Martin al secondo giro e Marco Bezzecchi al sesto giro. Lo Sprint si è poi trasformato in una corsa solitaria per il pilota numero 20. Con un distacco significativo dai piloti davanti e dietro, è arrivato al traguardo conquistando il quinto posto, a 3.121 dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Indonesia MotoGP 2023

“Certo, è sempre bello essere davanti, vedere i primi ragazzi. Purtroppo non ho potuto lottare, ma dovevo mantenere la calma, cercare di dare il 100%, ed è quello che abbiamo fatto oggi. Ho provato a lottare con Jorge Martin, ma era più veloce, quindi era solo questione di quando sarebbe riuscito a scappare.”