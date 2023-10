MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Morbidelli: “Abbiamo rovinato il weekend non passando in Q2”

MotoGP GP Indonesia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023, in 15esima posizione.

Morbidelli non ha realizzato un primo giro nella Sprint che aveva sperato, partendo dalla quindicesima posizione in griglia. Ha perso qualche posizione, ma con la caduta di tre rivali, l’italiano si è ritrovato al 15° posto dopo i primi due giri e in mezzo al gruppo di piloti in lotta per l’11° posto. Il pilota della Yamaha è rimasto brevemente 14°, ma al giro 5 e 6 tutto è andato storto. È retrocesso in P17 e ha perso il contatto con il gruppo. Con Pol Espargaró retrocesso al nono giro e Joan Mir caduto all’ultimo giro, il Morbido ha tagliato il traguardo in 15a posizione, a 23.331 dal primo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Indonesia MotoGP 2023

“Abbiamo rovinato il nostro fine settimana quando non siamo riusciti a entrare direttamente in Q2, perdendo ieri per 0,3 secondi e oggi per 0,2 secondi. Con il tempo fatto in Q1 avrei potuto partire sesto se fossi stato in Q2, invece sono partito quindicesimo. Con quattordici moto davanti a te con questo caldo, non puoi fare molto. La temperatura delle gomme sale alle stelle e la moto diventa più difficile da guidare.”