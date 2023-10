MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Bagnaia: “Mi girano i coglioni”

MotoGP GP Indonesia Ducati – E’ un Pecco Bagnaia deluso e non poteva essere altrimenti, quello che ha parlato a Sky Sport alla fine della Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2023.

In qualifica il #1 della Ducati non è andato oltre la Q1 partendo dalla 13esima casella e in gara non è mai stato protagonista. Complice la vittoria di Martin e l’ottavo posto finale, perde la testa della classifica finale e ora insegue a 7 punti il nuovo leader Jorge Martin.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2023

“Mi girano i coglioni, onestamente. Oggi è stata una gara tosta, ma apevamo che sarebbe stata dura. Mi mancano i primi giri con la gomma nuova, ho una moto molto nervosa. Ho mancato l’accesso alla Q2 per un niente, con lo stesso tempo avrei fatto seconda fila: a volte capita, ma sarebbe stata una gara diversa. Mi sentivo forte con la strada libera, quando avevo spazio giravo forte. L’unico modo per passare Enea (Bastianini, suo team-mate, ndr) era sbatterlo fuori, ma non è il mio modo di fare le gare. Non potevo fare di più oggi. La partenza è stata una delle migliori della stagione, sono stato un po’ chiuso in quella fase e non ho potuto spingere di più. Era comunque una-due posizioni in più. La gomma dietro aveva una carcassa più morbida, ma sta lavorando bene in queste condizioni a 60 gradi. Per la gomma davanti ho scelto la dura per una questione di pressione e penso di usarla anche domani. Parto indietro, magari al posteriore metteremo la gomma media, rende la moto meno nervosa e la preferisco.”

