MotoGP | Martin vince e diventa leader del mondiale: gli highlights della Sprint a Mandalika [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Highlights Sprint – Vi riportiamo gli highlights della Sprint valida per il Gran Premio dell’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine di una gara ben gestita, l’ennesima dell’ultimo periodo, Jorge Martin è riuscito a conquistare la mini-gara del sabato a Mandalika, garantendosi dei punti importanti in ottica campionato (lo spagnolo, dopo un’ardua rimonta, a completato il sorpasso mondiale su Pecco Bagnaia, 8°).

Seconda e terza posizione per i due portacolori della VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi, seguiti a ruota da Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. Enea Bastianini, nella gara di rientro dopo l’infortunio patito prima di Misano, si è classificato davanti a Bagnaia, mentre gli ultimi piazzamenti in top dieci sono stati occupati da Jack Miller e Miguel Oliveira. Appuntamento a stanotte per il semaforo verde di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Mandalika, in Indonesia.