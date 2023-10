MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Di Giannantonio si gode il miglior risultato in Top Class

MotoGP GP Indonesia Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio ha disputato un’ottima Sprint Race al Mandalika International Circuit teatro del Gran Premio dell’Indonesia.

Il pilota del Team Gresini ha ottenuto il suo miglior risultato in MotoGP, un sesto posto che sarebbe potuto essere migliore senza qualche errorino, che però non inficia la bellissima prestazione del pilota romano.

In gara dopo una discreta partenza dalla settima posizione ha lottato con Bezzecchi (che ha chiuso terzo, ndr) e con le Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, che hanno chiuso alle sue spalle.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2023

“Contentissimo, miglior risultato in MotoGP e minor distacco dal primo. Avevamo un gran passo e in realtà non me l’aspettavo dopo le FP3. Abbiamo fatto un gran bello step, peccato per due errori all’inizio che ci hanno fatto perdere il treno dei primissimi, ma sono comunque contento. Abbiamo fatto un’ottima prestazione e ora c’è da lavorare per domani dove la spalla spero regga, non siamo al 100% ma vogliamo ripeterci.”