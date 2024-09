MotoGP | GP Indonesia, Rins: “Ora sono completamente guarito e sono pronto a ricominciare”

MotoGP GP Indonesia Yamaha Monster – Alex Rins dopo aver saltato quasi tutto il weekend del Gp dell’Emilia Romagna, è pronto a rifarsi per il Gran Premio d’Indonesia.

Lo spagnolo ha completato tre giri nella sessione di FP1 questa mattina. Stava avendo una febbre alta e ha deciso , insieme al team, di saltare le prove del pomeriggio.

Dichiarazioni Alex Rins GP Indonesia MotoGP 2024

“Sono rimasto molto deluso per non aver potuto gareggiare lo scorso weekend a Misano, ma ora sono completamente guarito e sono pronto a ricominciare a correre! Mi piace sempre questa parte della stagione. Abbiamo un sacco di GP di fila e i fan in questa parte del mondo sono super appassionati della MotoGP, il che è davvero bello da vedere.”

