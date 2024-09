MotoGP | Gp Indonesia, Acosta: “Penso che il layout si adatterà alla nostra moto”

MotoGP Gp Indonesia KTM GASGAS – Dopo una conclusione frustrante del weekend in in Emilia-Romagna, dopo essere caduto mentre era 4° in gara, Pedro Acosta è impaziente di tornare sulla sua RC16 venerdì nell’isola di Lombok.

Misano 2 è stato un weekend forte per il debuttante, si è qualificato in seconda fila prima di finire 5° nello sprint, ma le speranze di grandi punti sono state ridotte in polvere nella gara principale, lasciando Acosta con una sensazione agrodolce mentre saltava sul suo volo per l’Indonesia. Il circuito di Mandalika sarà una prima volta sulla moto MotoGP per il debuttante che ha spesso mostrato un rapido adattamento, ma un fattore extra si aggiunge sempre nei round oltreoceano: il meteo! Ha anche vinto l’edizione Moto2 nel 2023, quindi è un layout che sembra apprezzare.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Indonesia MotoGP 2024

“Torneremo su una nuova pista questa settimana dopo due round di fila a Misano, ma guardando ai risultati dell’anno scorso, l’Indonesia è stata piuttosto buona con Binder e Miller, quindi penso che il layout si adatterà alla nostra moto. Ovviamente, come sempre, dovremo prima imparare e provare alcune cose, ma speriamo di poterci adattare bene ed essere competitivi da venerdì.”

