MotoGP | GP Indonesia: primo giro da brividi a Mandalika [VIDEO]

MotoGP Sprint Race GP Indonesia – Vi riproponiamo l’emozionante primo giro della Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia. Marco Bezzecchi che partiva dalla Pole, ha avuto un problema che lo ha costretto a retrocedere, Aldeguer ne ha approfittato portandosi al comando. Marc Marquez ha fatto un’entrata aggressiva su Alex Rins, costretto ad andare lungo. Lo spagnolo della Ducati ha ricevuto un long lap penalty, scontato in gara.

La vittoria è andata poi ad uno straordinario Marco Bezzecchi che ha rimontato portando la sua Aprilia davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez.



