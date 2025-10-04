MotoGP | GP Indonesia: primo giro da brividi a Mandalika [VIDEO]
Dalla partenza di Bezzecchi al contatto Marquez-Rins
di Jessica Cortellazzi4 Ottobre, 2025
MotoGP Sprint Race GP Indonesia – Vi riproponiamo l’emozionante primo giro della Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia. Marco Bezzecchi che partiva dalla Pole, ha avuto un problema che lo ha costretto a retrocedere, Aldeguer ne ha approfittato portandosi al comando. Marc Marquez ha fatto un’entrata aggressiva su Alex Rins, costretto ad andare lungo. Lo spagnolo della Ducati ha ricevuto un long lap penalty, scontato in gara.
La vittoria è andata poi ad uno straordinario Marco Bezzecchi che ha rimontato portando la sua Aprilia davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez.
Articoli correlati
MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Marquez: “Weekend più difficile dell’anno”
Il #93 della Ducati: "C'è comunque una Ducati davanti e dobbiamo capire cosa sta facendo"
GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez ha definito il Gran Premio d’Indonesia come “il weekend più difficile
MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Fernandez: “Non volevo fare errori”
Primo "podio" in Top Class per il pilota spagnolo del Trackhouse MotoGP Team
GP Indonesia Mandalika Aprilia Trackhouse MotoGP 2025 – Sul tracciato di Mandalika, Raul Fernandez ha finalmente raccolto i frutti di
MotoGP | GP Indonesia, Aldeguer: “Non è bello perdere all’ultimo giro”
Secondo posto per il pilota del Gresini Racing nella Sprint Race di Mandalika
GP Indonesia Mandalika Gresini Racing 2025 – Una partenza brillante, l’obiettivo chiaro di restare incollato a Bezzecchi, poi l’occasione sfruttata
MotoGP | GP Indonesia: Bagnaia, dal trionfo al baratro: “Stessa moto di Motegi? Teoricamente si”
Il tre volte iridato affonda nella Sprint e accende i dubbi sulla Ducati
GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Dal primo all’ultimo posto in sette giorni. Pecco Bagnaia chiude la Sprint del
MotoGP | Bezzecchi fa sua la Sprint Race in Indonesia: gli highlights [VIDEO]
Aldeguer e Fernandez chiudono il podio: Marc Marquez recupera, Bagnaia in difficoltà
Highlights Sprint Race GP Indonesia – Un fantastico Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio
MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Bezzecchi: “Ci godiamo il momento”
Vittoria in rimonta per il pilota riminese dell'Aprilia
GP Indonesia Mandalika Aprilia Racing MotoGP 2025 – Weekend sino ad ora perfetto quello indonesiano di Marco Bezzecchi, che dopo
MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race: Bezzecchi beffa Aldeguer, Fernandez ottimo terzo
Grande rimonta del "Bez" che dopo una pessima partenza ha passato il rookie Gresini all'ultimo giro, irriconoscibile Bagnaia
MotoGP Gp Indonesia Mandalika Sprint Race – Grande Sprint Race in Indonesia per Marco Bezzecchi, che dopo una pessima partenza
MotoGP | GP Indonesia 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito di Mandalika
09:49 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani mattina, ore 9 con il Gran Premio d’Indonesia! GIRO 13 –
