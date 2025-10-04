MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Alex Marquez: “Giornata positiva”

MotoGP GP Indonesia Mandalika Gresini Racing – Sprint Race solida per Alex Marquez nel Gran Premio di Indonesia. Dopo un errore nel Q2 con la caduta in curva 13, il pilota del team Gresini Racing si è riscattato in gara, concludendo in quarta posizione. Per la gara di domani la chiave sarà azzeccare la gomma giusta.

Dichiarazioni Alex Marquez, Sprint Race GP Indonesia Gresini Racing

“Giornata positiva nonostante l’errore sul finale della Q2. Per la Sprint non abbiamo cambiato la moto nonostante stia soffrendo abbastanza sull’anteriore: detto questo la quarta posizione è un buon risultato. Per domani ci vuole calma e una buona scelta della gomma per la gara”