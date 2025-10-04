MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Marquez: “Weekend più difficile dell’anno”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez ha definito il Gran Premio d’Indonesia come “il weekend più difficile dell’anno”, evidenziando le criticità incontrate sul tracciato di Mandalika.

Il nove volte iridato ha faticato nel trovare il giusto feeling con la sua Ducati Desmosedici GP, penalizzato da un grip particolare e da caratteristiche del circuito che non valorizzano il suo stile di guida, in particolare in fase di staccata.

Sesto nella Sprint Race (dopo la penalità di 8 secondi a Luca Marini, ndr) il rider Ducati riconosce i limiti attuali e sottolinea come ci sia comunque una Ducati sul “podio”, quella del rookie nonché connazionale Fermin Aldeguer, secondo al traguardo.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“E’ il weekend più difficile dell’anno, sto facendo più fatica del normale nel fermare la moto e andare dentro – ha detto il nove volte iridato ai microfoni di Sky Sport – ma c’è una Ducati davanti e dobbiamo capire cosa sta facendo e come posso migliorare io per fare un passettino. Dobbiamo lavorare, in questa pista Aprilia va molto bene. Un campionato è fatto di 22 gare, in una fai fatica ma c’è una Ducati seconda. Alex ha fatto quarto io settimo, non siamo fuori ma dobbiamo lavorare. Qui abbiamo uno o due problemi che non mi fanno guidare come voglio sulla pista. E’ una combinazione di tutto, lo stile della pista non ti fa staccare tardi che è il nostro punto più forte. Il grip della pista è particolare, non possiamo dare tutta la potenza che abbiamo in uscita. Ma è lo stesso per tutti. Questo weekend non si faranno miracoli, il nostro target è quinto, settimo. Se vedi l’anno scorso, è stata l’unica gara dove le altre 23 erano con me. Io non sono capace di guidare come si deve guidare qui, faccio fatica al T2. Ho avuto una caduta molto forte qui nel 2022 che ancora ci penso, e anche ieri ho avuto un brutto high-side. Chiedo scusa a Rins perché è stato un mio errore, domani proviamo ad essere lì.”

4.1/5 - (17 votes)