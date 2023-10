MotoGP | Binder, le carenate a Marini e Oliveira nel GP Indonesia [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Binder Marini Oliveira – Gara oltre il limite per Brad Binder a Mandalika, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Indonesia di MotoGP.

Il sudafricano della KTM, autore di due carenate nei confronti di Luca Marini (caduto) e Miguel Oliveira (lungo e scivolato in fondo al gruppo), è stato penalizzato dalla direzione gara con due long lap penalty, i quali non gli hanno permesso di fare meglio della sesta piazza sotto la bandiera a scacchi.

Una giornata non positiva, considerando il passo mostrato dalla KTM nelle libere di venerdì e nella Sprint del sabato, che il talentoso pilota della casa Austriaca proverà a riscattare in Australia. Appuntamento tra soli sette giorni nel tecnico e selettivo impianto di Phillip Island per la seconda tappa di questo tris di gare in Asia che comprenderà alla fine del mese anche la Thailandia.