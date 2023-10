MotoGP | Gp Indonesia Gara, Marc Marquez: “Una caduta difficile da capire”

GP Indonesia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez non ha completato il Gran Premio dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023.

Un fine settimana pieno di complicazioni si è concluso con un deludente ritiro per Marc Marquez anche nella gara “lunga”. Lo spagnolo, dopo essere caduto nel corso delle Sprint Race di sabato, stava mantenendo un buon ritmo nella top ten quando è caduto quando era dall’ottavo posto.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“Il fine settimana è iniziato bene ma poi giorno dopo giorno è diventato sempre più complicato. Oggi in gara ho mantenuto la calma, perdevo un po’ di terreno, ma non mi sono lasciato prendere dal panico. L’obiettivo era finire la gara e ho corso con questo obiettivo in mente. Purtroppo ad un certo punto alla curva 13 ho perso l’anteriore e non sono riuscito a salvarlo. Una caduta difficile da capire, ma iniziamo a pensare all’Australia”.

