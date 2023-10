MotoGP | Bagnaia, la gioia sul podio a Mandalika: torna a suonare l’inno di Mameli [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia- Grande festa per “Pecco” Bagnaia sul podio dell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. Insieme a Maverick Vinales e Fabio Quartararo, l’italiano non ha nascosto la propria soddisfazione per il risultato ottenuto a Mandalika, il quale gli ha permesso non solo di ottenere nuovamente la leadership del campionato, tra l’altro in un week-end che fino alla Sprint di ieri si è rivelato parecchio complicato, ma anche di sbloccarsi dopo un periodo di non semplice.

Grazie alla vittoria di oggi e al parallelo ritiro di Jorge Martin, ricordiamo, “Pecco” volerà in Australia con 18 punti di vantaggio sul rivale. Appuntamento tra soli sette giorni nel tecnico e selettivo impianto di Phillip Island per la seconda tappa di questo tris di gare in Asia che comprenderà alla fine del mese anche la Thailandia.