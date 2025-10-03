MotoGP | GP Indonesia Day 1, Aldeguer: “Oggi siamo il riferimento Ducati”

GP Indonesia Mandalika Gresini Racing 2025 – Il rookie Fermin Aldeguer è stato il miglior pilota Ducati al termine del Day 1 del Gran Premio d’Indonesia.

Secondo posto per il pilota del Gresini Racing, che nonostante una caduta nelle FP1, è stato veloce nel pomeriggio, anche se il feeling non è ancora perfetto. Ecco cosa ha detto il #54 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Day 1 Gp Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025

“La sensazione non era perfetta, questa mattina sono caduto, vado al limite e faccio fatica ad andare di più. Forse oggi pomeriggio l’ho trovato, comunque siamo secondi e lontani da Bez che è andato molto forte. C’è del lavoro da fare. Questo pomeriggio sarà difficile guardare i dati, non ci sono altri piloti Ducati che fanno meglio di me, oggi forse siamo il riferimento di tutti i Ducati e questo mi fa felice.”

