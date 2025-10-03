MotoGP

MotoGP | GP Indonesia Day 1, Aldeguer: “Oggi siamo il riferimento Ducati”

Secondo tempo per il pilota del Gresini Racing nelle pre-qualifiche di Mandalika

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Indonesia Day 1, Aldeguer: “Oggi siamo il riferimento Ducati”MotoGP | GP Indonesia Day 1, Aldeguer: “Oggi siamo il riferimento Ducati”

GP Indonesia Mandalika Gresini Racing 2025 – Il rookie Fermin Aldeguer è stato il miglior pilota Ducati al termine del Day 1 del Gran Premio d’Indonesia.

Secondo posto per il pilota del Gresini Racing, che nonostante una caduta nelle FP1, è stato veloce nel pomeriggio, anche se il feeling non è ancora perfetto. Ecco cosa ha detto il #54 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Day 1 Gp Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025

“La sensazione non era perfetta, questa mattina sono caduto, vado al limite e faccio fatica ad andare di più. Forse oggi pomeriggio l’ho trovato, comunque siamo secondi e lontani da Bez che è andato molto forte. C’è del lavoro da fare. Questo pomeriggio sarà difficile guardare i dati, non ci sono altri piloti Ducati che fanno meglio di me, oggi forse siamo il riferimento di tutti i Ducati e questo mi fa felice.”

3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00073motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00024motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00040motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00043motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00006motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00062motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00093motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00053motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00045motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00028motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00021motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00012

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news