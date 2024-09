MotoGP | GP Indonesia: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Indonesia – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Mandalika per la diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio d’Indonesia. A partire dalle 11:30, seguiteci su questa pagina per le dichiarazioni dei piloti. Saranno presenti alla prima parte: Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Più tardi, la parola passerà a: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo.

