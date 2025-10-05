MotoGP | GP Indonesia, buona la prima per Aldeguer, Marquez messo KO da Bezzecchi: gli highlights [VIDEO]

MotoGP Highlights GP Singapore – Non sono mancati i colpi di scena nel Gran Premio di Singapore. La vittoria è andata al rookie del team Gresini Racing, Fermin Aldeguer che ha conquistato il primo successo nella classe regina. Sul podio altri due spagnoli: Pedro Acosta su KTM e Alex Marquez con la Ducati del team Gresini.

Brutta tegola per Marc Marquez, caduto dopo un contatto di Marco Bezzecchi. Il nuovo iridato ha riportato la sospetta frattura dei legamenti della clavicola destra e partirà questa notte per Madrid per valutare con una TAC se è operabile. Anche Bezzecchi è stato portato all’ospedale ma dalla TAC non risulta niente di rotto.

Altra gara da dimenticare per Francesco Bagnaia, caduto mentre era in ultima posizione. Il pilota piemontese ha fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni.

Tornando alla gara, c’è stata una bella bagarre nel gruppo degli inseguitori. Ad avere la meglio è stato Brad Binder che ha chiuso quarto, seguito dalla Honda di Luca Marini e dall’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Settima la Yamaha di Fabio Quartararo, davanti alle Ducati VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Decimo Alex Rins che per gran parte della gara è stato tra i protagonisti ma ha poi avuto un calo delle gomme che lo hanno fatto retrocedere.



