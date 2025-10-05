MotoGP | GP Indonesia, Bagnaia da incubo: caduta e silenzio a Mandalika

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – A Mandalika, Pecco Bagnaia ha vissuto uno dei weekend più inspiegabili della sua carriera.

Ultimo in gara, staccato persino dal penultimo, poi la caduta, a chiudere un fine settimana già surreale. E come già accaduto a Misano il pilota della Ducati ha scelto di non presentarsi davanti ai giornalisti: nessuna conferenza stampa, nessun confronto, nessuna parola detta in prima persona. Solo un audio diffuso dalla Ducati, in cui si dice “dispiaciuto” e ammette di non avere risposte.

Il silenzio, per la seconda volta in tre gare, rischia di diventare più rumoroso di qualsiasi dichiarazione. E mentre gli altri si spiegano, si mettono in discussione, si confrontano, lui sembra chiudersi nel suo bunker, oppure è una scelta Ducati quella di non farlo parlare con i giornalisti?

Il contratto con la casa di Borgo Panigale scade a fine 2026, ma siamo così sicuri che le loro “strade” non si separino prima?

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Sono veramente dispiaciuto, dopo quanto accaduto lo scorso weekend, con pole position e vittoria in entrambe le gare. Questo tracciato non è facile per me, ma ho comunque ottenuto in passato dei buoni risultati, anche lo scorso anno quando ho vinto la gara e fatto terzo nella Sprint Race. Sono arrivato qui con lo stesso feeling di Motegi, ma non potevo spingere come a Motegi. Non ho nessuna risposta per spiegare quanto accaduto in questo weekend. Dobbiamo solo guardare i dati con gli ingegneri per trovare la soluzione per le prossime gare e provare a lottare per la Top3 in Campionato. Chiedo scusa al Team per la caduta,”

