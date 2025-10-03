MotoGP | Gp Indonesia: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Marquez in Q1

MotoGP Gp Indonesia Mandalika Prove – Un ottimo Marco Bezzecchi, ha svettato nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Al Mandalika International Street Circuit il pilota dell’Aprilia ha portato in testa la sua RS-GP 25 con il crono di 1:29.240, crono di quasi mezzo secondo migliore di quello fatto segnare dal rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, che accusa un gap di 0.408s.

Terzo tempo per la KTM RC16 di Pedro Acosta, con il #37 staccato da Aldeguer di soli 16 millesimi e davanti alla migliore delle Honda, quella del pesarese Luca Marini, il più veloce delle FP1 e reduce dal ritiro di Motegi dovuto ad un problema alla frizione.

Bene Raul Fernandez, che con l’unica Aprilia del Trackhouse MotoGP Team in pista (il suo team-mate Ai Ogura salta anche questa gara per il problema al polso destro, ndr) si piazza quinto, mettendosi alle spalle la Honda Factory di Joan Mir (a podio a Motegi, ndr), le Yamaha Factory di Fabio Quartararo e Alex Rins e la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira. Decimo ed ultimo pilota qualificato alla Q2, Alex Marquez su Ducati Gresini, caduto a fine sessione.

Clamorosamente costrette alla Q1 le Ducati Factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Il nove volte iridato, ha chiuso 11esimo ed è stato vittima di una doppia caduta, la seconda più cruenta ma senza conseguenze. Era dalla gara d’Indonesia 2024 che Marquez non cadeva due volte nella stessa sessione, lo fa quindi nella stessa pista.

Bagnaia ha chiuso invece più indietro, 17esimo a 1.256s dalla vetta e anche se quella di Mandalika non è tra le sue piste preferite, si torna indietro dopo lo strepitoso weekend di Motegi. Era da Valencia 2023 che due piloti Ducati Factory non erano fuori della Q1. Per quanto riguarda Marquez, l’ultima Q1 era stata quella del Gran Premio di Germania 2024.

Solo due Ducati qualificate direttamente alla Q2 (quelle del Gresini Racing di Aldeguer e Alex Marquez, ndr) e in Q1 ci sarà grande battaglia, oltre agli ufficiali Ducati anche i piloti VR46 Racing Team, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, Brad Binder con la KTM, Johann Zarco con la Honda LCR (doppia caduta come Marquez anche per il francese, ndr), Enea Bastianini (KTM Tech3), Jack Miller (Yamaha Pramac), Maverick Vinales (KTM Tech3) e il rookie Honda LCR Somkiat Chantra.

Assente dopo l’operazione alla clavicola destra fratturata in Giappone Jorge Martin, con tempi di recupero ancora incerti per il pilota Aprilia.

