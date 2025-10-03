MotoGP | GP Indonesia Day 1, Bagnaia: “Non ho il feeling di Motegi”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Passo indietro per Pecco Bagnaia al Mandalika International Street Circuit, tracciato che ospita la 18esima tappa della MotoGP 2025, il Gran Premio d’Indonesia.

Il pilota piemontese della Ducati dopo il dominio giapponese, chiude solamente 17esimo a 1.256s dalla vetta occupata da Marco Bezzecchi. Il feeling non è più quello di Motegi, si è tornati a quello prima del test di Misano.

Lo ha sottolineato il tre volte iridato ai microfoni di Sky Sport, dove ha precisato che quella di Mandalika non è comunque la sua pista preferita.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Vorrei sapere cos’è successo. Questa non è una pista nelle mie corde, la specifica di gomma posteriore non la digerisco, ho sempre bisogno che il grip aumenti un po’. Quando il grip dietro è incostante faccio più fatica e soprattutto ci mettiamo 3 giri con la soft a farla funzionare e 8 giri con la media. Ducati l’anno scorso aveva dominato, quest’anno siamo in difficoltà, mi è sembrato di tornare a Misano con le stesse problematiche. Ne ho parlato con il team, se avessi il feeling di Motegi, ma fossi in difficoltà per il grip non mi preoccuperei, ma il mio feeling non è quello di Motegi, dietro tende a ondeggiare e non ho modo di sfruttare il grip, se apro il gas parte dietro subito. Difficile da gestire. Sicuramente per domani saranno fondamentali fare tre giri al posto di due, bisogna fare qualcosa di diverso.”

