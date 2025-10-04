MotoGP | GP Indonesia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Mandalika, dove a partire dalle 04:50 orario italiano si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Indonesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marco Bezzecchi che aveva preceduto Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. Quarto tempo per Luca Marini, mentre sono clamorosamente fuori dai 10 le Ducati Factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia e quelle del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Costretti alla Q1 anche Brad Binder, Johann Zarco, Enea Bastianini, Jack Miller, Maverick Vinales e Somkiat Chantra. Assente Jorge Martin operato alla clavicola destra fratturata nella caduta avvenuta subito dopo lo start a Motegi.

Marco Bezzecchi il più veloce delle Pre-Qualifiche GP d’Indonesia a Mandalika MotoGP 2025

Foto Gallery Pre-Qualifiche GP d’Indonesia a Mandalika MotoGP 2025