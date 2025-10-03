MotoGP | GP Indonesia Day 1, Bastianini: “Periodo difficile”
Il pilota riminese del Team Tech3 non è riuscito a centrare la Top Ten e dovrà passare per la Q1
GP Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025 – Giornata difficile quella di Enea Bastianini al Mandalika International Street Circuit, teatro della 18esima tappa della MotoGP 2025, il Gran Premio d’Indonesia.
Il pilota riminese del Team Tech3 ha continuato a faticare nel trovare il giusto feeling con la sua RC16 sul tracciato indonesiano. Una scivolata alla curva 3 negli ultimi secondi della sessione gli ha precluso la possibilità di migliorare, chiudendo così 15esimo. Dovrà quindi affrontare la Q1.
Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Gp Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025
“All’inizio di entrambe le sessioni oggi, i primi 3-4 giri sono stati davvero pericolosi perché il grip al posteriore era troppo basso, ma poi la pista è migliorata e abbiamo iniziato a sentirci un po’ meglio. Ultimamente siamo caduti spesso, il venerdì, il sabato… il che non è normale, e ci dice anche che siamo in una situazione critica. Spero davvero che riusciremo a trovare qualche miglioramento, per il mio futuro, perché stiamo attraversando di nuovo un periodo difficile, e al momento non riusciamo a risolvere i nostri problemi. Controlliamo tutto con il team stasera, perché dobbiamo arrivare al sabato in condizioni migliori.”
