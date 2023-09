MotoGP | GP India, gli highlights delle qualifiche al Buddh International Circuit [VIDEO]

MotoGP GP India 2023 highlights qualifiche – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’India, appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine di un bel tentativo in Q2, Marco Bezzecchi è riuscito a conquistare la pole position al Buddh International Circuit, lasciandosi alle spalle le altre Ducati di Jorge Martin (Pramac) e Pecco Bagnaia (team ufficiale). Un risultato importante, atteso dopo le difficoltà di ieri, che l’italiano – attualmente in lotta per il campionato appunto con Bagnaia e Martin – spera di confermare non solo nella Sprint di oggi, ma anche nella gara di domani.

Quarta posizione per Luca Marini, a conferma dell’ottimo week-end della VR46, seguito a ruota da uno strepitoso Joan Mir – finalmente a proprio agio in sella alla Honda – Marc Marquez e Johann Zarco. Completano la graduatoria dei primi dieci Johann Zarco, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Appuntamento alle 12.00 in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV per la mini-gara del sabato al Buddh International Circuit, tracciato al debutto assoluto nel mondiale.