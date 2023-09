MotoGP | Alex Marquez, brutto highside nelle qualifiche del GP India [VIDEO]

MotoGP GP India 2023 Gresini Ducati Alex Marquez – Brutto highside per Alex Marquez nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’India, appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo della Gresini, nel corso della Q1, è incappato in una caduta nel tentativo di affrontare l’ultimo run cronometrato. Un incidente di percorso che gli ha procurato due fratture costali che non gli permetteranno di prendere parte all Sprint di questo pomeriggio e alla gara vera e propria in programma domani mattina al Buddh International Circuit.

Al termine di un bel tentativo in Q2, ricordiamo, Marco Bezzecchi è riuscito a conquistare la pole position al Buddh International Circuit, lasciandosi alle spalle le altre Ducati di Jorge Martin (Pramac) e Pecco Bagnaia (team ufficiale). Un risultato importante, atteso dopo le difficoltà di ieri, che l’italiano – attualmente in lotta per il campionato appunto con Bagnaia e Martin – spera di confermare non solo nella Sprint di oggi, ma anche nella gara di domani.

Quarta posizione per Luca Marini, a conferma dell’ottimo week-end della VR46, seguito a ruota da uno strepitoso Joan Mir – finalmente a proprio agio in sella alla Honda – Marc Marquez e Johann Zarco. Completano la graduatoria dei primi dieci Johann Zarco, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Appuntamento alle 12.00 in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV per la mini-gara del sabato al Buddh International Circuit, tracciato al debutto assoluto nel mondiale.