MotoGP | Gp India Gara, Morbidelli: “Risultati di questo tipo fanno bene al morale”

MotoGP GP India 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso il Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

Morbidelli ha fatto un’ottima partenza e nei primi giri, passando dalla quindicesima posizione in griglia alla nona posizione. Riuscendo a recuperare poi altre due posizioni nel finale.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP India MotoGP 2023

“Mi è piaciuta questa gara. Partendo da dove ero partito, P15, è stato molto difficile recuperare, quindi è stato bello poter guadagnare così tante posizioni ed entrare in qualche lotta, soprattutto all’inizio. Poi ho gestito il ritmo per arrivare alla fine. È fantastico per la squadra ottenere un terzo e un settimo posto. Se lo meritano. Risultati di questo tipo fanno bene al morale.”